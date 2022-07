Pippa Middleton: è nata la sua terza figlia (Di martedì 12 luglio 2022) Fiocco rosa a casa Middleton: la sorella minore della duchessa di Cambridge, Pippa, ha dato alla luce una bambina, il terzo dei figli nati dal matrimonio con James Matthews. Stando a quanto riferito dai media britannici, la nascita sarebbe avvenuta qualche settimana fa, ma la notizia è trapelata solo in questi ultimi giorni. Pippa Middleton mamma per la terza volta Non si sa ancora molto dei dettagli riguardanti il terzo parto della sorella della futura regina d'Inghilterra. Pippa ed il marito James hanno avuto altri due figli: il primo, Arthur, nato nell'ottobre del 2018, mentre la seconda, Grace, nata nel marzo del 2021. Pare che Pippa abbia partorito nell'ala Lindo dell'ospedale St. Mary di Londra. La stessa struttura in cui sono nati i figli della ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 luglio 2022) Fiocco rosa a casa: la sorella minore della duchessa di Cambridge,, ha dato alla luce una bambina, il terzo dei figli nati dal matrimonio con James Matthews. Stando a quanto riferito dai media britannici, la nascita sarebbe avvenuta qualche settimana fa, ma la notizia è trapelata solo in questi ultimi giorni.mamma per lavolta Non si sa ancora molto dei dettagli riguardanti il terzo parto della sorella della futura regina d'Inghilterra.ed il marito James hanno avuto altri due figli: il primo, Arthur, nato nell'ottobre del 2018, mentre la seconda, Grace,nel marzo del 2021. Pare cheabbia partorito nell'ala Lindo dell'ospedale St. Mary di Londra. La stessa struttura in cui sono nati i figli della ...

