Pentole e robot da cucina, In arrivo un bonus che vale fino a 6000 euro (Di martedì 12 luglio 2022) Tutto pronto per il nuovo bonus cuochi. Si tratta di uno sconto fiscale che è stato riconosciuto ad una determinata categoria di appartenenza e che permette di fruire dell'acquisto di Pentole da cucina, nonché robot da cucina e altre attrezzature similari. Il Ministero dello Sviluppo economico, quello del Lavoro e dell'Economia, hanno fissato determinate regole preciso di accesso al bonus e dei limiti per quanto riguarda il credito di imposta. Andiamo con ordine. bonus Pentole e robot da cucina: a chi spetta? Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le persone che svolgono professione di cuoco e che esercitano l'attività in alberghi o ristoranti, come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi con ...

