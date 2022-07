Napoli irritato con Fabian: la società ha preso una decisione (Di martedì 12 luglio 2022) Resta incerto il futuro di Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sarebbe irritato con il centrocampista spagnolo per non aver portato delle proposte concrete alla società da parte di altri club. Il giocatore quindi, così come preteso dalla società azzurra, dovrà sedersi al tavolo per discutere il rinnovo e non potrà chiedere tanto più dei due milioni di euro all’anno che percepisce ora. Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz (Getty Images) Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e di certo non gli mancano offerto, eppure, al momento, non si registrano passi in avanti. Gli agenti di Fabian Ruiz hanno confermato l’esistenza di alcune offerte dalla Liga, ma al momento non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Resta incerto il futuro diRuiz. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ilsarebbecon il centrocampista spagnolo per non aver portato delle proposte concrete allada parte di altri club. Il giocatore quindi, così come preteso dallaazzurra, dovrà sedersi al tavolo per discutere il rinnovo e non potrà chiedere tanto più dei due milioni di euro all’anno che percepisce ora. CalciomercatoRuiz (Getty Images)Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e di certo non gli mancano offerto, eppure, al momento, non si registrano passi in avanti. Gli agenti diRuiz hanno confermato l’esistenza di alcune offerte dalla Liga, ma al momento non ...

