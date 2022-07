Milan | UFFICIALE il trasferimento di Samu Castillejo al Valencia

Pubblicità

acmilan : Official Statement: Ignazio Abate is Milan Primavera's new head coach ?? - DiMarzio : .@acmilan: ufficiale l’arrivo di Divock #Origi #calciomercato #SerieA - sportli26181512 : Milan, ufficiale la cessione di Castillejo al Valencia: L'esterno spagnolo lascia i rossoneri dopo quattro stagioni… - milanmagazine_ : UFFICIALE - Milan, Castillejo è un nuovo attaccante del Valencia di Gattuso - MilanPress_it : Il @acmilan saluta ufficialmente Alessio #Romagnoli #MilanPress -

Ilcon un comunicato ha salutato Castillejo, ceduto al Valencia: è arrivata la notadel club rossonero Ilcon un comunicato ha salutato Castillejo, ceduto al Valencia: è arrivata la notadel club rossonero: "ACcomunica di aver ceduto a titolo ...Ora è: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. Lo ha annunciato il club biancoceleste; dopo aver diramato un comunicato in cui si rende noto che l'ex capitano delsi è legato per ...Mentre Pioli aspetta sviluppi ulteriori sui colpi in entrata per l’attacco del Milan, intanto di colpo ne è arrivato ... parecchio anche in uscita e in questi minuti è diventato ufficiale l’addio di ...Continua il lavoro di Maldini sul fronte mercato visto che la dirigenza rossonera dopo gli acquisti di Adli e Origi ora non vuole fermarsi visto che sono tanti gli acquisti che mancano per completare ...