Migranti | verso Taranto la “Geo Barents” con 314 a bordo

E' stata assegnata a Taranto la 'Geo Barents' di Medici senza frontiere, da cinque giorni in mare in attesa di un porto sicuro. A bordo 314 Migranti, tra cui 70 minori. "I nostri 314 sopravvissuti sbarcheranno nel porto di Taranto, in Italia. Che sollievo dopo tutte le esperienze traumatiche che hanno vissuto", afferma l'Ong. Alla notizia, nella tarda serata di ieri, è esplosa l'esultanza a bordo.

