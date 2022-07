Lecce, minacce a Sticchi Damiani: recapitategli delle teste di maiale (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, vittima di una gravissima minaccia: teste di maiale mozzate davanti a casa Gravissime le minacce ricevute da Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce e avvocato. Nella giornata di oggi due teste di maiale sono state recapitate all’indirizzo di casa e dello studio legale del presidente dei giallorossi, al momento fuori città. I carabinieri e la polizia hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del, Saverio, vittima di una gravissima minaccia:dimozzate davanti a casa Gravissime lericevute da Saverio, presidente dele avvocato. Nella giornata di oggi duedisono state recapitate all’indirizzo di casa e dello studio legale del presidente dei giallorossi, al momento fuori città. I carabinieri e la polizia hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

