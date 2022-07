(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA - Claudiosta gestendo il mercato in prima persona. È sceso in campo il patron dellaper chiudere gli affari in lista e regalare a Sarri giocatori da spedire ad Auronzo per la ...

Corriere dello Sport

nonostante sia ancora legato allada tre anni di contratto.ha discusso del trasferimento del giocatore al Monza con Galliani: il centrale non ha perso però le speranze di diventare un ... Lazio, Lotito scatenato: ha centrato Romagnoli e altri sei colpi Per quanto riguarda Milinkovic, non ci sono le offerte che Lotito aveva immaginato. Sarri sogna la conferma, ma non bisogna illudersi. Se dovesse partire, il suo obiettivo sarebbe Zielinski del Napoli ...Per il centrocampista ci sono contatti in Premier, ma non le proposte immaginate dal presidente Lotito. Sergej non ha fretta Il grande rebus del mercato della Lazio è legato al nome di Milinkovic. Non ...