La7, palinsesti 22/23: la rete punta su Mentana, Gruber, Floris, Balivo e Giletti (Di martedì 12 luglio 2022) La7, presentati i palinsesti 2022/2023: la rete punta su Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Caterina Balivo, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Massimo Giletti, Concita De Gregorio, David Parenzo, Licia Colò e molti altri Una Tv che sa ascoltare e raccontare il Paese, intrattenere con qualità e ironia. Informazione, approfondimento ma anche fiction, documentari e serie tv esclusive, grande sport ed eventi straordinari ed unici. La7 (qui il sito internet ufficiale) vuole essere tutto questo e molto di più, come confermato dalla presentazione dei palinsesti della stagione 2022/2023. Una tv libera e leader che svolge ogni giorno un vero servizio al pubblico, grazie a volti popolari e autorevoli. Grazie al Telegiornale ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 12 luglio 2022) La7, presentati i2022/2023: lasu Enrico, Lilli, Giovanni, Caterina, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Massimo, Concita De Gregorio, David Parenzo, Licia Colò e molti altri Una Tv che sa ascoltare e raccontare il Paese, intrattenere con qualità e ironia. Informazione, approfondimento ma anche fiction, documentari e serie tv esclusive, grande sport ed eventi straordinari ed unici. La7 (qui il sito internet ufficiale) vuole essere tutto questo e molto di più, come confermato dalla presentazione deidella stagione 2022/2023. Una tv libera e leader che svolge ogni giorno un vero servizio al pubblico, grazie a volti popolari e autorevoli. Grazie al Telegiornale ...

Pubblicità

La7tv : Un momento culturale con “In Onda Libri”, il nuovo format sui libri condotto da @concitadeg e che andrà in onda la… - La7tv : Benvenuta @caterinabalivo! ?? Nella fascia preserale debutterà con un nuovo game show. Presentazione palinsesti 2… - La7tv : Diego Bianchi e #PropagandaLive rinnovano per altri tre anni. Presentazione palinsesti 2022/23 #La7, sai cosa ved… - VigilanzaT : Alla presentazione dei palinsesti 2022-2023, Urbano Cairo dichiara che La7 avrebbe diritto a un canone 'per il serv… - Affaritaliani : La7, Cairo ad Affari: 'Rete4? Dalle 20,30 alle 22,30 avanti noi. Giletti-Floris vincono sempre. E Propaganda Live..… -