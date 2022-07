Juve, Ramsey rifiuta un'altra squadra (Di martedì 12 luglio 2022) Aaron Ramsey continua a rifiutare opzioni per il suo futuro. Dalla Scozia rivelano come l'ex Rangers abbia detto no al Galatasaray poiché... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Aaroncontinua are opzioni per il suo futuro. Dalla Scozia rivelano come l'ex Rangers abbia detto no al Galatasaray poiché...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, Ramsey rifiuta un'altra squadra: Aaron Ramsey continua a rifiutare opzioni per il suo futuro. Dalla Scozia ri… - bobroommann : @antonioamodio22 Scusate, ma qualcuno non di Zelig considera Ramsey? La più brutta figura della Juve da qualdo la seguo. - Frank_Fadeout : Naturalmente Ramsey per la Juve manco esiste - pazzamentejuve : giocatori OVER 30 (superiori ai 30 ad oggi, alla Juve) Bonucci 35 anni Di Maria 34 anni Cuadrado 34 anni (È CUADRA… - lucaresente : RT @FuckTheMoviola: voi non sapete apprezzare il talento puro: tutti arrapati per Di Maria e Pogba, tutti a sperare in Koulibaly, in Bremer… -