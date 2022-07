James Rodriguez Serie A, clamoroso colpo di una big: contatti avviati (Di martedì 12 luglio 2022) . Il colombiano potrebbe sbarcare in Italia. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una nuova voce di mercato scuote i movimenti del calcio italiano: James Rodriguez potrebbe sbarcare in Italia. Lo riferisce la stampa qatariota, secondo cui il 31enne trequartista colombiano ha chiesto al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 12 luglio 2022) . Il colombiano potrebbe sbarcare in Italia. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una nuova voce di mercato scuote i movimenti del calcio italiano:potrebbe sbarcare in Italia. Lo riferisce la stampa qatariota, secondo cui il 31enne trequartista colombiano ha chiesto al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

AHerSan89 : RT @PagineRomaniste: Mercato, dal Qatar confermano: ipotesi Roma per #JamesRodriguez #ASRoma - siamo_la_Roma : ?#JamesRodriguez vuole tornare in Europa ?? C'è anche la #Roma tra le pretendendi ?? Ma occhio alla concorrenza… - hakimtdream : Pellegrini, James Rodriguez e Dybala a giocarsi le due maglie dietro Abraham. Quanto calcio - PagineRomaniste : Mercato, dal Qatar confermano: ipotesi Roma per #JamesRodriguez #ASRoma - VoceGiallorossa : ???? Dal Qatar: Ipotesi Roma per il futuro di James Rodriguez #ASRoma #Vocegiallorossa #Calciomercato -