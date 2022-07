(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’alba di questa mattina la polizia sta eseguendo numerosee un’ordinanza cautelare emessa dal gip dinei confronti di persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di, riciclaggio di denaro provento di delitto. L’operazione riguarda oltre, le province di Milano, Varese, Alessandria,ed Asti. A quanto si apprende dalla Questura l’, coordinata dalla Direzione Antimafia del capoluogo piemontese, ha consentito di “disarticolare un sodalizio criminale” a cui vertice ci sarebbe il boss della ‘Ndrangheta Vittorio Raso, arrestato il 22 giugno scorso, dopo una lunga latitanza, a Barcellona, in Spagna. L'articolo proviene da ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Indagine #DDA di Torino su #Droga e armi: perquisizioni anche a ##Napoli ** - MargheBettoni : RT @irpinvestigates: Il 7 giugno la Dda di Trieste rende nota un’indagine senza precedenti, che incastra organizzazioni balcaniche, ‘ndrang… - annasergi : RT @irpinvestigates: Il 7 giugno la Dda di Trieste rende nota un’indagine senza precedenti, che incastra organizzazioni balcaniche, ‘ndrang… - EdoardoAnziano : RT @irpinvestigates: Il 7 giugno la Dda di Trieste rende nota un’indagine senza precedenti, che incastra organizzazioni balcaniche, ‘ndrang… - CollectifAvanti : RT @irpinvestigates: Il 7 giugno la Dda di Trieste rende nota un’indagine senza precedenti, che incastra organizzazioni balcaniche, ‘ndrang… -

anteprima24.it

... su richiesta della, nei confronti di 7 persone, di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari e 3 ... L'della Guardia di finanza ha scoperto che Ciulla e Calvaruso sarebbero stati pure soci nella '...... una delle più importanti della(Direzione distrettuale antimafia) piemontese sulla presenza ... L'chiamata San Michele venne svolta dai Carabinieri e portò nel 2014 a una serie di arresti. ... Indagine Dda di Torino su droga e armi: perquisizioni anche a Napoli FOGGIA, 11/07/2022 - (gazzettamezzogiorno) I pm della Dda di Bari Ettore Cardinali e Luciana Silvestris hanno chiuso le indagini di ...Gli inquirenti indagano e non tralasciano nessuna pista. Gualtieri: "Interverremo noi come Roma capitale con 3 milioni per un piano di potenziamento degli idranti" ...