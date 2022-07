Ilary Blasi, la vendetta di Fabrizio Corona: le accuse alla conduttrice (Di martedì 12 luglio 2022) Non è solo il giorno della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche quella della vendetta di Fabrizio Corona nei confronti della bionda conduttrice con cui non è mai andato d’accordo. “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi” ha tuonato Fabrizio Corona su Instagram. “Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 luglio 2022) Non è solo il giorno della separazione tra Francesco Totti e, ma anche quella delladinei confronti della biondacon cui non è mai andato d’accordo. “Le dichiarazioni dicome al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi” ha tuonatosu Instagram. “Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto ...

