Il Man United “fa progressi” nel tentativo di convincere Ronaldo a restare (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 00:46:25 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 11 luglio 2022 23:46Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022 23:51 Un aggiornamento potenzialmente significativo sul futuro della star del Manchester United, Cristiano Ronaldo, è stato rilasciato lunedì sera. La notizia che i tifosi del Manchester United in tutto il mondo temevano senza dubbio era ovviamente arrivata poco più di una settimana fa. Ciò è avvenuto sotto forma di conferma che l’attaccante stellare Ronaldo aveva informato i poteri che si trovano all’Old Trafford del suo desiderio di partire, se fosse stata presentata un’offerta adeguata per i suoi servizi. Si ritiene che il 37enne sia desideroso di evitare una stagione al di fuori della Champions League così tardi nella sua illustre carriera, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 00:46:25 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 11 luglio 2022 23:46Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022 23:51 Un aggiornamento potenzialmente significativo sul futuro della star del Manchester, Cristiano, è stato rilasciato lunedì sera. La notizia che i tifosi del Manchesterin tutto il mondo temevano senza dubbio era ovviamente arrivata poco più di una settimana fa. Ciò è avvenuto sotto forma di conferma che l’attaccante stellareaveva informato i poteri che si trovano all’Old Trafford del suo desiderio di partire, se fosse stata presentata un’offerta adeguata per i suoi servizi. Si ritiene che il 37enne sia desideroso di evitare una stagione al di fuori della Champions League così tardi nella sua illustre carriera, ...

MRC_typing : @awyrdgal Più che l’Inter mi preoccupa la Premier (Chelsea e Man United), ma la prima non lo sta cercando e la seco… - Saalvatore4 : Io domani ho il doppio turno, a pranzo dovrei finire alle 15 quindi in teoria potrei riuscire a vedere la partita t… - GDornanGlazier : @paulpogba @juventusfc Potevi non venire proprio al man united. Più infortunato che in grado di giocare e mi ripaga… - Gappy90 : @riccard61249802 @EdoardoMecca1 @marco_rogerio_ De ligt sta andando al Bayern, mica al man united che è caduta libera da anni. - IftiinFm : Kooxda Man United oo fariin uu dirtay Cristiano Ronaldo -