Il M5S non fa alcuna retromarcia: in Senato è pronta la protesta (Di martedì 12 luglio 2022) Il decreto legge Aiuti, che va convertito in legge entro venerdì prossimo, approderà nell'Aula del Senato giovedì mattina per essere approvato entro la giornata. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, durante la quale il Governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia. Nel frattempo la riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle dovrebbe tenersi domattina. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all'ex premier. Gli stessi spifferi all'Adnkronos fanno capire che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dl aiuti. Uno dei motivi delle frizioni tra governo e M5S è quello del Superbonus. «Il Superbonus deve essere rimesso al più presto in condizioni di operare per il bene del Paese. È una misura win-win, ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Il decreto legge Aiuti, che va convertito in legge entro venerdì prossimo, approderà nell'Aula delgiovedì mattina per essere approvato entro la giornata. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo, durante la quale il Governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia. Nel frattempo la riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle dovrebbe tenersi domattina. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all'ex premier. Gli stessi spifferi all'Adnkronos fanno capire che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dl aiuti. Uno dei motivi delle frizioni tra governo e M5S è quello del Superbonus. «Il Superbonus deve essere rimesso al più presto in condizioni di operare per il bene del Paese. È una misura win-win, ...

