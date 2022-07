Il commento migliore: le manate, i calci, gli avvertimenti, la lite tra Totti e Blasi (ma non è Ilary) – Il video (Di martedì 12 luglio 2022) Blasi alza le mani contro Totti. Ma non parliamo di Ilary, la storica compagna dell’ex capitano della Roma, sulla bocca di tutti da ieri dopo che la coppia ha annunciato la loro separazione. Il Blasi che vediamo accanirsi fisicamente contro il Pupone si chiama Manuele, e non è una showgirl dai lunghi capelli biondi ma un ex centrocampista. Giocò anche nella Roma, prima di passare alla Juventus. Nella clip in apertura, tuttavia, lo vediamo giocare con la maglia del Perugia. Siamo nel 2002, match di Serie A allo stadio Olimpico: una partita che termina con un pareggio 2-2. Al termine di una partita particolarmente aggressiva, soprattutto da parte di Blasi, che vediamo marcare Totti a suon di calci e manate. Una serie ripetuta di infrazioni che tuttavia ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022)alza le mani contro. Ma non parliamo di, la storica compagna dell’ex capitano della Roma, sulla bocca di tutti da ieri dopo che la coppia ha annunciato la loro separazione. Ilche vediamo accanirsi fisicamente contro il Pupone si chiama Manuele, e non è una showgirl dai lunghi capelli biondi ma un ex centrocampista. Giocò anche nella Roma, prima di passare alla Juventus. Nella clip in apertura, tuttavia, lo vediamo giocare con la maglia del Perugia. Siamo nel 2002, match di Serie A allo stadio Olimpico: una partita che termina con un pareggio 2-2. Al termine di una partita particolarmente aggressiva, soprattutto da parte di, che vediamo marcarea suon di. Una serie ripetuta di infrazioni che tuttavia ...

