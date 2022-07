I sindacati dopo l’incontro con Draghi: «Apertura sulle nostre proposte, ma nessun numero. Ci rivedremo a fine luglio». Basterà ai Cinque stelle? – Il video (Di martedì 12 luglio 2022) Il segnale che attendevano i sindacati, e con loro il Movimento Cinque stelle, per il momento non è arrivato. All’atteso incontro tra il premier Mario Draghi e le confederazioni Cgil, Cisl e Uil, durato circa un’ora e mezza, si è discusso di molti temi cari alle rappresentanze dei lavoratori, si è parlato anche del salario minimo e di reddito di cittadinanza, come chiede soprattutto il MoVimento, ma senza nessun numero sul tavolo. Per ora, sintetizza Maurizio Landini: «Se dovessi dire ad un mio iscritto “ma cos’hai ottenuto?” Un altro incontro, che è una cosa buona rispetto al passato, ma non abbiamo certezze». «Draghi – è ancora Landini a parlare – ci ha detto che il nuovo decreto anti crisi sarà varato entro luglio e che ci riconvocheranno prima del ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Il segnale che attendevano i, e con loro il Movimento, per il momento non è arrivato. All’atteso incontro tra il premier Marioe le confederazioni Cgil, Cisl e Uil, durato circa un’ora e mezza, si è discusso di molti temi cari alle rappresentanze dei lavoratori, si è parlato anche del salario minimo e di reddito di cittadinanza, come chiede soprattutto il MoVimento, ma senzasul tavolo. Per ora, sintetizza Maurizio Landini: «Se dovessi dire ad un mio iscritto “ma cos’hai ottenuto?” Un altro incontro, che è una cosa buona rispetto al passato, ma non abbiamo certezze». «– è ancora Landini a parlare – ci ha detto che il nuovo decreto anti crisi sarà varato entroe che ci riconvocheranno prima del ...

