I NOMI dei 4 soggetti arrestati questa mattina dai Carabinieri di Monreale (Di martedì 12 luglio 2022) Tutti percepivano il reddito di cittadinanza, venivano aiutati dalle mogli che con l'utilizzo di un Panaro calavano la droga dal balcone della propria abitazione e con lo stesso metodo ricevevano i soldi. questa mattina è scatta l'operazione "Panaro" condotta dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, coadiuvati dai colleghi di Palermo. Agli arresti sono finiti Orazio Fiorentino, 40 anni, Domenico Campagna, 31 anni, Gabriele Leonardo, 20 anni. Obbligo di dimora e presentazione alla Pg previsto per Mirko Campagna, 35 anni. L'accusa è per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri di Monreale tra l'agosto ed il dicembre 2020. I militari hanno acquisito un grave quadro indiziario, a carico degli indagati, ...

