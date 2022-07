I Cinquestelle non votano dl Aiuti, Draghi sale da Mattarella al Quirinale (Di martedì 12 luglio 2022) Al termine della giornata in cui il M5s non vota (come annunciato) il decreto Aiuti alla Camera, il presidente del Consiglio Mario Draghi sale al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sullo sfondo, almeno per ora, resta la richiesta di una verifica nella maggioranza sollecitata dal leader di Fi Silvio Berlusconi e appoggiata da Matteo Salvini. Al centro del confronto di circa un'ora, secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale, il recente viaggio del capo dello Stato in Mozambico e Zambia e l'esame della situazione politica internazionale e nazionale. Da Palazzo Chigi non trapelano notizie, ma il premier avrà sicuramente riferito sulla situazione che si è creata con il M5s che giovedì prossimo, al Senato, potrebbe non votare la fiducia sullo stesso decreto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) Al termine della giornata in cui il M5s non vota (come annunciato) il decretoalla Camera, il presidente del Consiglio Marioal Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. Sullo sfondo, almeno per ora, resta la richiesta di una verifica nella maggioranza sollecitata dal leader di Fi Silvio Berlusconi e appoggiata da Matteo Salvini. Al centro del confronto di circa un'ora, secondo quanto si apprende da fonti del, il recente viaggio del capo dello Stato in Mozambico e Zambia e l'esame della situazione politica internazionale e nazionale. Da Palazzo Chigi non trapelano notizie, ma il premier avrà sicuramente riferito sulla situazione che si è creata con il M5s che giovedì prossimo, al Senato, potrebbe non votare la fiducia sullo stesso decreto ...

