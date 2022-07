Giuffredi: "Politano? Non ha creato lui il problema.Non è detto che la situazione non rientri" (Di martedì 12 luglio 2022) Giuffredi: ''Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo'' Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato della situazione dell'attaccante del Napoli ai microfoni di 'Delietta Gol Summer Edition', trasmissione in onda su Tv Luna. Queste le sue parole: “Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. -afferma Giuffredi - Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 12 luglio 2022): ''Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo'' Mario, agente di Matteo, ha parlato delladell'attaccante del Napoli ai microfoni di 'Delietta Gol Summer Edition', trasmissione in onda su Tv Luna. Queste le sue parole: “Non è vero checerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hannoche il mio assistito hada solo il. -afferma- Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in ...

