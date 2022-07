Giallo a Bologna: cadavere ritrovato in una pozza di sangue in periferia (Di martedì 12 luglio 2022) Un vero e proprio Giallo arriva oggi da Bologna, un mistero tutto da risolvere per le forze dell’ordine che poche ore fa, hanno ritrovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni. Il corpo è stato rinvenuto nell’area abbandonata delle ferrovie ‘Bologna San Donato’ in via Larga, periferia di Bologna. E’ lì che i Carabinieri hanno ritrovato il cadavere del 25enne in una pozza di sangue. In queste ore, i Carabinieri, stanno cercando di dare un nome alla vittima e di capire anche che cosa sia accaduto. Da una prima analisi della scena del crimine, sembrerebbe proprio che si sia trattato di un omicidio. L’unica cosa che al momento i Carabinieri hanno potuto constatare sul cadavere è che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022) Un vero e proprioarriva oggi da, un mistero tutto da risolvere per le forze dell’ordine che poche ore fa, hannoildi un ragazzo di 25 anni. Il corpo è stato rinvenuto nell’area abbandonata delle ferrovie ‘San Donato’ in via Larga,di. E’ lì che i Carabinieri hannoildel 25enne in unadi. In queste ore, i Carabinieri, stanno cercando di dare un nome alla vittima e di capire anche che cosa sia accaduto. Da una prima analisi della scena del crimine, sembrerebbe proprio che si sia trattato di un omicidio. L’unica cosa che al momento i Carabinieri hanno potuto constatare sulè che si ...

Pubblicità

infoitinterno : Trovato morto in una pozza di sangue, giallo a Bologna - infoitinterno : Giallo a Bologna, giovane trovato morto in una pozza di sangue: a dare l'allarme una ragazza - Carlino_Bologna : Omicidio a Bologna, trovato morto in una pozza di sangue: è giallo. Si cerca una ragazza - qn_carlino : Omicidio a Bologna, trovato morto in una pozza di sangue: è giallo. Si cerca una ragazza - fanpage : Il corpo di un uomo sui 25 anni è stato ritrovato in una pozza di sangue in un'area abbandonata, si tratterebbe di… -