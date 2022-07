FIGC, Settore Giovanile: ecco i nuovi responsabili che si sono abilitati (Di martedì 12 luglio 2022) Gli allievi hanno seguito un programma didattico di 174 ore di lezione. I migliori del corso sono risultati Stefano Ghisleni e Simona Zani Leggi su itasportpress (Di martedì 12 luglio 2022) Gli allievi hanno seguito un programma didattico di 174 ore di lezione. I migliori del corsorisultati Stefano Ghisleni e Simona Zani

Pubblicità

pol_santamaria : RT @TemiSpa: La @pol_santamaria del @TavassiF è campione d’Italia di Beach Soccer Under 18, nell’evento organizzato dal Settore Giovanile e… - FalcionelliFede : RT @AIA_it: È stato inaugurato questa mattina, nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del #Calcio, il nuovo corso per ‘Dirigente… - zazoomblog : Figc ufficializzati i nuovi responsabili di settore giovanile - #ufficializzati #nuovi #responsabili - sportface2016 : #Figc, ufficializzati i nuovi responsabili di settore giovanile - fed_marchi : RT @AIA_it: La riunione del #ComitatoNazionale per le nomine del #SettoreTecnico, delle Commissioni Associative, e dei Componenti, Collabor… -

Figc, ufficializzati i nuovi responsabili di settore giovanile Da segnalare le prove finali fatte registrare dal responsabile tecnico del settore giovanile dello Spezia, Stefano Ghisleni , e da Simona Zani , attuale responsabile tecnico del settore giovanile ... Sport, nel bando 'coesione' al Sud solo dodici impianti con le federazioni nazionali Intanto il Calcio, perché la Figc di fronte a 500 richieste e all'obbligo di indicarne una soltanto ... L'intero pacchetto chiamato M5C2, nel settore del Pnrr dedicato a Sport e inclusione sociale vale ... FIGC Il Busseto ai bussetani: Marchettini sarà il ds, Cardillo il mister Dopo 16 anni di assenza dai campionati FIGC/LND, torna il GSD Busseto ai nastri di partenza della Terza Categoria 2022/2023, come anticipato da SportParma la scorsa settimana (clicca qui). Riceviamo e ... Novità per il settore giovanile della Maceratese Per lui una promozione dato che finora aveva guidato la formazione degli Allievi. Anzi, continuerà ad allenare quel gruppo. Morresi (classe 1976, approdato alla Rata nel 2020) subentra nell’importante ... Da segnalare le prove finali fatte registrare dal responsabile tecnico delgiovanile dello Spezia, Stefano Ghisleni , e da Simona Zani , attuale responsabile tecnico delgiovanile ...Intanto il Calcio, perché ladi fronte a 500 richieste e all'obbligo di indicarne una soltanto ... L'intero pacchetto chiamato M5C2, neldel Pnrr dedicato a Sport e inclusione sociale vale ... FIGC Dopo 16 anni di assenza dai campionati FIGC/LND, torna il GSD Busseto ai nastri di partenza della Terza Categoria 2022/2023, come anticipato da SportParma la scorsa settimana (clicca qui). Riceviamo e ...Per lui una promozione dato che finora aveva guidato la formazione degli Allievi. Anzi, continuerà ad allenare quel gruppo. Morresi (classe 1976, approdato alla Rata nel 2020) subentra nell’importante ...