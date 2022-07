Ex Fiorentina: due squadre su Torreira (Di martedì 12 luglio 2022) Di ritorno dall'esperienza alla Fiorentina, Lucas Torreira è destinato a lasciare l'Arsenal: il centrocampista uruguaiano, scrive... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Di ritorno dall'esperienza alla, Lucasè destinato a lasciare l'Arsenal: il centrocampista uruguaiano, scrive...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, SONDAGGI ANCHE PER MILENKOVIC DELLA FIORENTINA Con l'addio di #deLigt potrebbero arriva… - ManuFilippone95 : RT @Maldi___: Dopo due anni di Champions e uno Scudetto possiamo finalmente spendere quanto la Fiorentina ha speso per Nico Gonzalez, mi se… - Danielee1899 : RT @Maldi___: Dopo due anni di Champions e uno Scudetto possiamo finalmente spendere quanto la Fiorentina ha speso per Nico Gonzalez, mi se… - Livia_DiGioia : RT @Maldi___: Dopo due anni di Champions e uno Scudetto possiamo finalmente spendere quanto la Fiorentina ha speso per Nico Gonzalez, mi se… - donedinho : RT @Maldi___: Dopo due anni di Champions e uno Scudetto possiamo finalmente spendere quanto la Fiorentina ha speso per Nico Gonzalez, mi se… -