Eurobarometro | più fiducia nei media tradizionali ma è crollo di lettori I cittadini che evitano di informarsi sono oggi il 38%

(Di martedì 12 luglio 2022), che raccoglie sondaggi di opinione pubblica condotti regolarmente per conto della Commissione europea a partire dal 1973, ha rilasciato martedì un sondaggio sul ruolo deinell’informare ieuropei sulle attività dell’Unione e sulle sue istituzioni. I temi che più interessano ila politica nazionale (50% degli intervistati), seguita dalle notizie locali (47%) e infine dalle questioni europee e internazionali (46%). Il 57% degli intervistati ricorda di aver letto o sentito parlare del Parlamento europeo negli ultimi giorni e questa memoria è più forte nei paesi dell’Est (per esempio in Romania si arriva al 90% degli interpellati). Il 75% degli europei intervistati afferma che la televisione è la propria principale fonte di notizie, in particolare tra i ...

Pubblicità

riotta : RT @LuissDataLab: ????Gli intervistati più giovani tendono ad accedere alle notizie da blog e piattaforme dei social media (il 46% dei ragazz… - andrea_nicolai1 : RT @LuissDataLab: ????Gli intervistati più giovani tendono ad accedere alle notizie da blog e piattaforme dei social media (il 46% dei ragazz… - LuissDataLab : ????Gli intervistati più giovani tendono ad accedere alle notizie da blog e piattaforme dei social media (il 46% dei… - StrumentiP : #FocusItalia Eurobarometro, più fiducia nei media tradizionali ma è crollo di lettori. I cittadini che evitano di i… - ED_Lombardia : RT @Europarl_IT: ?????????? Eurobarometro: quali le fonti di informazione più affidabili? ?? tv e radio pubbliche (49% ????- 45% ????) ?? stampa sc… -

Fnsi

Come edella popolazione di altri Paesi europei, 2 italiani su 3 non credevano a questa ... come il sondaggio semestrale della Commissione Europea. Così è anche per le rilevazioni ...Gli intervistati in Bulgaria sono complessivamente ipropensi a rispondere di essere stati ... QuestoFlash presenta un'analisi approfondita sulle abitudini e l'uso dei media da parte ... Ue, sondaggio Eurobarometro: «Più fiducia nei media tradizionali che nelle piattaforme online»