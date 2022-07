Elisabetta Gregoraci | durante le prove di Battiti un aereo vola per lei | il mittente chi è

(Di martedì 12 luglio 2022)misterioso e messaggio molto dubbio. La sorpresa pera Trani manda tutti i fan in delirio. Ma cosa è accaduto?è stata la protagonista diLive il programma musicale dell’estate che va in onda su Italia 1. Sembrerebbe che nel posto dell’ ultima tappa del programma e nello specificol leabbia ricevuto una sorpresa direttamente dai cieli di Trani. Questo momento è stato condiviso da Radionorba e si tratterebbe di unche sorvolerebbe il cielo sopracon un messaggio che pare fosse indirizzato proprio a lei. Il messaggio scritto ha destato parecchi dubbi e anche tanto scalpore, perché trattasi di un ...

Pubblicità

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - Ylenia37541493 : RT @lucia04030043: Stasera tutti sintonizzati su #Italia1 …tanta bella musica allegria e leggerezza con #battitilive ed i fantastici Elisab… - lucia04030043 : Stasera tutti sintonizzati su #Italia1 …tanta bella musica allegria e leggerezza con #battitilive ed i fantastici E… - BakshDark : #gregorelli Mi raccomando #PRELEMI ! Stasera tutti a vedere Battiti Live e, nel contempo, a criticare Elisabetta Gr… - lucia04030043 : @ritadallachiesa @radionorba @battitilive22 Tanta leggerezza e bella musica con Elisabetta Gregoraci ??che riesce a… -

... arriva un nuovo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live , lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed. Questa sera, martedì 12 luglio, ...Tutto pronto per il secondo appuntamento di Battiti Live 2022 , l'evento musicale dell'estate condotto dae Alan Palmieri e trasmesso in prima serata su Italia 1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, la scaletta e le anticipazioni della puntata in onda martedì 12 luglio 2022. Battiti ...Elisabetta Gregoraci riceve un misterioso aereo con un messaggio durante le prove dell'ultima tappa di Battiti Live: ecco cosa c'è scritto ...Tim Summer Hits è sulla Rai condotto da De Martino-Delogu, Battiti Live su Italia 1 con Alan Palmieri e Gregoraci. Belli, ma tanto simili ...