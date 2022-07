Draghi: «Con gli ultimatum non si lavora. Ci sono convergenze col documento di Conte. No a un altro mio governo» (Di martedì 12 luglio 2022) Una conferenza stampa con diverse aperture di merito alle richieste dei sindacati e del Movimento Cinque Stelle, quella tenuta dal presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l’incontro di questa mattina con i confederali. Il premier ha detto subito che l’attuale fase dovrà prevedere riforme strutturali: «Nei mesi scorsi ho auspicato che potesse esserci un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo affrontando, con lo scopo di continuare la crescita e tutelare il potere d’acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. L’economia italiana continua a crescere ma le previsioni sono piene di rischi, primo fra tutti l’aumento del costo della vita. Al momento stiamo andando meglio delle attese, ma l’inflazione erode il potere d’acquisto ed aumenta i costi delle imprese, specie nel manifatturiero». Dunque, aggiunge il premier, ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Una conferenza stampa con diverse aperture di merito alle richieste dei sindacati e del Movimento Cinque Stelle, quella tenuta dal presidente del Consiglio Mariodopo l’incontro di questa mattina con i confederali. Il premier ha detto subito che l’attuale fase dovrà prevedere riforme strutturali: «Nei mesi scorsi ho auspicato che potesse esserci un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo affrontando, con lo scopo di continuare la crescita e tutelare il potere d’acquisto ditori, pensionati e famiglie. L’economia italiana continua a crescere ma le previsionipiene di rischi, primo fra tutti l’aumento del costo della vita. Al momento stiamo andando meglio delle attese, ma l’inflazione erode il potere d’acquisto ed aumenta i costi delle imprese, specie nel manifatturiero». Dunque, aggiunge il premier, ...

fattoquotidiano : Oggi alla Camera il M5S non voterà il dl Aiuti con l’inceneritore. Giovedì al Senato voto unico e niente fiducia. M… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergi… - g_tof : RT @OGiannino: 'Il governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere'. In 13 parole Draghi dà la miglior risposta alle m… - MariMario1 : RT @distefanoTW: #DRAGHI, 'GOVERNO HA FATTO GIA' MOLTO PER FAMIGLIE E IMPRESE'. Si ovvio, gli ha rovinato la vita! E purtroppo non è finita… -