“Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti (Di martedì 12 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo l’annuncio della separazione l’ex moglie del numero dieci giallorosso lascia l’Italia. Per milioni di fan della coppia è stata la fine di un sogno dopo 20 anni d’amore e 3 figli. Ma ridurre il loro addio a una questione di gossip e troppo poco. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è anche un complicato affare da un punto di vista economico. Ci sono vent’anni di business in comune da sciogliere, o comunque da risistemare, oltre alla gestione dei figli e delle compensazioni che abitualmente accompagnano qualsiasi divorzio. Un calciatore come Totti e una esponente del mondo dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)l’annuncio dellal’ex moglie del numero dieci giallorosso lascia l’Italia. Per milioni di fan della coppia è stata la fine di un sogno20 anni d’amore e 3. Ma ridurre il loro addio a una questione di gossip e troppo poco. Latraè anche un complicato affare da un punto di vista economico. Ci sono vent’anni di business in comune da sciogliere, o comunque da risistemare, oltre alla gestione deie delle compensazioni che abitualmente accompagnano qualsiasi divorzio. Un calciatore comee una esponente del mondo dello ...

Pubblicità

ESurfer2 : RT @ChiodiDonatella: #Over60 mi raccomando non v'accalcate. Non v'avventate sulla #quartadose come fate ai #buffet dove se magna gratis. L'… - Frankf1842 : RT @ChiodiDonatella: #Over60 mi raccomando non v'accalcate. Non v'avventate sulla #quartadose come fate ai #buffet dove se magna gratis. L'… - 3336969432 : RT @DeShindig: 9 Maggiore rispetto per il parlamento Mi chiedo dove dovrebbe essere inserita la clausola di cui cianciano in costituzione?… - CardelliAc : RT @DeShindig: 9 Maggiore rispetto per il parlamento Mi chiedo dove dovrebbe essere inserita la clausola di cui cianciano in costituzione?… - ValeryMell1 : RT @DeShindig: 9 Maggiore rispetto per il parlamento Mi chiedo dove dovrebbe essere inserita la clausola di cui cianciano in costituzione?… -