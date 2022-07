Christian Vieri | i 49 anni dell’ex bomber | tra calcio | Bobo tv e padel

(Di martedì 12 luglio 2022) Su Twitch ha conquistato tutti con il suo programma, alias, spegne oggi 49 candeline. Un traguardo importante per l’ex giocatore della Nazionale ma anche di Juve, Inter e Milan. Proprio sui profili social dell’Inter è spuntata una foto Amarcord per fare gli auguri all’ex attaccante nerazzurro. Tanti auguri di buon compleanno, @! ##Inter #ForzaInter #Legend #Football #OnThisDay pic.twitter.com/IldIYHL4XQ — Inter (@Inter) July 12, 2022e il progetto dellaTv Lo sportivo, sposato con Costanza Caracciolo da cui ha avuto due figlie, negli ultimisi è reinventato grazie alla suatv su Twitch.è protagonista sulla piattaforma leader del live ...

UEFAcom_it : Buon compleanno, Christian Vieri ?? Vincitore di una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e due titoli UEFA EURO… - Bua3La : RT @acffiorentina: Buon compleanno, Christian Vieri ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina - 361_magazine : I 49 anni di #BoboVieri - ChryTredici : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno, Christian Vieri ?? Vincitore di una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e due titoli UEFA EURO Under 21… - Sirbela98 : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno, Christian Vieri ?? Vincitore di una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e due titoli UEFA EURO Under 21… -

management e creazione di format fondata da Valentina Cammarata , che gestisce tra gli altri, Ludovica Pagani, la B obo Tv (Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano), Cora&... Vieri a Fanpage.it: Alla Bobo TV diciamo quello che in televisione non ti fanno dire Continuate a seguirci su Twitch e vi riveleremo tutto appena possibile". A curare il tutto Futuramanagement società specializzata nella strategia aziendale, management e creazione di format scelta da ...