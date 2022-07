Capua ‘divisa’ in due, il sindaco: “Ottimismo per il Ponte Romano” (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Sono confortanti i primi sondaggi effettuati sulla parte nascosta del Ponte Romano”. Si vede uno squarcio di luce nella paradossale situazione che sta vivendo la città di Capua (Caserta), divisa in due dopo la chiusura del vecchio Ponte Romano sul Volturno, afflitto da criticità strutturali. Il sindaco Adolfo Villani, in carica da poco più di due settimane, illustra quelli che sono i sopralluoghi realizzati dai tecnici comunali sulla struttura che unisce la parte nord a quella sud di Capua, unica rimasta a collegare le due aree cittadine in questi ultimi anni dopo il sequestro da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, avvenuto nel 2018, del Ponte Nuovo sul Volturno. I cittadini che devono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Sono confortanti i primi sondaggi effettuati sulla parte nascosta del”. Si vede uno squarcio di luce nella paradossale situazione che sta vivendo la città di(Caserta), divisa in due dopo la chiusura del vecchiosul Volturno, afflitto da criticità strutturali. IlAdolfo Villani, in carica da poco più di due settimane, illustra quelli che sono i sopralluoghi realizzati dai tecnici comunali sulla struttura che unisce la parte nord a quella sud di, unica rimasta a collegare le due aree cittadine in questi ultimi anni dopo il sequestro da parte della Procura di Santa MariaVetere, avvenuto nel 2018, delNuovo sul Volturno. I cittadini che devono ...

