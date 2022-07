Calciomercato Napoli, in arrivo Ostigard (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Napoli: Ostigard è il terzo colpo in dirittura di arrivo per i partenopei, affare da 8 milioni Il Napoli sta chiudendo per Ostigard. Secondo quanto riportato dalla gazzetta dello Sport, gli azzurri sono vicinissimi alla firma con il norvegese. Il Napoli verserà nelle casse del Brighton 8 milioni, cinque subito e i restanti al riscatto del cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)è il terzo colpo in dirittura diper i partenopei, affare da 8 milioni Ilsta chiudendo per. Secondo quanto riportato dalla gazzetta dello Sport, gli azzurri sono vicinissimi alla firma con il norvegese. Ilverserà nelle casse del Brighton 8 milioni, cinque subito e i restanti al riscatto del cartellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @EmpoliCalcio: Luperto ha firmato. Arriva dal Napoli con la formula del prestito oneroso c… - cmdotcom : #Napoli, è fatta per l'arrivo di #Ostigard dal Brighton: le cifre - Francereale97 : Sul fronte #Napoli, molta impazienza per quelli che saranno giorni importanti per i rinnovi di #Mertens e… - Fantacalcio : UFFICIALE - Ospina ha firmato con l'Al Nassr: l'annuncio -