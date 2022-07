Borsa: Hong Kong negativa, apre a - 1,04% (Di martedì 12 luglio 2022) La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una brusca correzione in scia ai timori sulla ripresa dei contagi di Covid - 19 in Cina e nella vicina Macao, finita in lockdown per la prima volta in oltre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Laditorna agli scambi con una brusca correzione in scia ai timori sulla ripresa dei contagi di Covid - 19 in Cina e nella vicina Macao, finita in lockdown per la prima volta in oltre ...

G.M. Leather ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ... secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni ... i propri prodotti in Italia e all'estero (principalmente in USA, UK, Germania, Hong Kong e Cina). In ... G.M. Leather ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan *G.M. Leather *S.p.A. (la "Società" o "G.M."), Società a capo del Gruppo G.M. , attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti pe ...