Boom di contagi in carcere, casi covid tra i detenuti quadruplicati in una settimana (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Netto aumento dei casi di covid nelle carceri italiane, sia tra i detenuti sia tra gli agenti della Polizia penitenziaria. In base ai dati contenuti nel report del ministero della Giustizia, aggiornati a oggi, i detenuti positivi sono 643 (di cui 16 nuovi giunti) su un totale di 54.255 presenze: una settimana fa erano 159, si sono quindi quadruplicati. Sono invece 618 i casi tra i 36.939 poliziotti in servizio, raddoppiati rispetto ai 305 della settimana scorsa. Tra i detenuti positivi 642 sono asintomatici e uno è ricoverato in ospedale. Tra i poliziotti 605 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in caserma e uno in ospedale. Sono infine 52 i positivi tra le 4.021 unità del personale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Netto aumento deidinelle carceri italiane, sia tra isia tra gli agenti della Polizia penitenziaria. In base ai dati contenuti nel report del ministero della Giustizia, aggiornati a oggi, ipositivi sono 643 (di cui 16 nuovi giunti) su un totale di 54.255 presenze: unafa erano 159, si sono quindi. Sono invece 618 itra i 36.939 poliziotti in servizio, raddoppiati rispetto ai 305 dellascorsa. Tra ipositivi 642 sono asintomatici e uno è ricoverato in ospedale. Tra i poliziotti 605 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in caserma e uno in ospedale. Sono infine 52 i positivi tra le 4.021 unità del personale ...

