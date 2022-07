Arriva la nuova ondata di caldo record: ecco dove colpirà (Di martedì 12 luglio 2022) Nei prossimi giorni, il Nord Italia potrebbe vivere l'ondata di caldo più forte di sempre a causa dell'anticiclone sahariano: previste punte fino a 43°C in Valpadana, oltre i 40°C nelle principali città Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Nei prossimi giorni, il Nord Italia potrebbe vivere l'di caldo più forte di sempre a causa dell'anticiclone sahariano: previste punte fino a 43°C in Valpadana, oltre i 40°C nelle principali città

