Alessandro Scopece ucciso in un agguato, si segue la pista della droga (Di martedì 12 luglio 2022) E' stato freddato in pieno giorno, raggiunto da diversi proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Alessandro Scopece. 37 anni a dicembre, è stato ucciso ieri in via Lucera alla periferia di Foggia. A distanza di neppure 24 ore le... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) E' stato freddato in pieno giorno, raggiunto da diversi proiettili che non gli hanno lasciato scampo.. 37 anni a dicembre, è statoieri in via Lucera alla periferia di Foggia. A distanza di neppure 24 ore le...

Pubblicità

telodogratis : Alessandro Scopece ucciso in un agguato, si segue la pista della droga - TgrRaiPuglia : La vittima si chiamava Alessandro Scopece, avrebbe compiuto 37 anni a dicembre. A Foggia è il terzo omicidio dall'i… - RednewsGargano : Foggia. Agguato alla luce del sole. Ucciso Alessandro Scopece - infoitinterno : Ultim'ora Foggia. Spari in via Lucera: grave Alessandro Scopece - infoitinterno : E' morto Alessandro Scopece, 'Cinghiale'. Vittima di un agguato a Foggia -