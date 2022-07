Una boccata d’aria, recensione della commedia con Aldo Baglio e Lucia Ocone (Di lunedì 11 luglio 2022) La nostra recensione di Una boccata d’aria di Alessio Lauria, film presentato al Taormina Film Fest con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Ludovica Martino, Davide Calgaro e Giovanni Calcagno Un’eredità improvvisa Non appena Salvo (Aldo Baglio) viene a sapere della morte di suo padre (), con cui non aveva rapporti già da tanti anni, si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L’obiettivo è convincere suo fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria, “Il Gelso”, ormai sull’orlo del fallimento. Le sue difficoltà economiche sono un segreto che ha tenuto nascosto perfino a sua moglie Teresa (Lucia Ocone) e ai suoi figli Emma (Ludovica Martino) ed ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) La nostradi Unadi Alessio Lauria, film presentato al Taormina Film Fest con, Ludovica Martino, Davide Calgaro e Giovanni Calcagno Un’eredità improvvisa Non appena Salvo () viene a saperemorte di suo padre (), con cui non aveva rapporti già da tanti anni, si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L’obiettivo è convincere suo fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria, “Il Gelso”, ormai sull’orlo del fallimento. Le sue difficoltà economiche sono un segreto che ha tenuto nascosto perfino a sua moglie Teresa () e ai suoi figli Emma (Ludovica Martino) ed ...

Pubblicità

EzioGreggio : Amici arriva in questo caldo torrido una boccata d’aria fresca: da giovedì sera alle 21 in prima e seconda serata i… - AlexBazzaro : @alessia_smile6 @SophieG_R @eleginnytea Grazie Alessia per queste tue riflessioni. Una boccata di ossigeno dopo tan… - WeCinema : Week end al cinema: avventura, azione ma anche amore in #ThorLoveAndThunder con #ChrisHemsworth e #NataliePortman.… - rudylarossa : RT @EzioGreggio: Amici arriva in questo caldo torrido una boccata d’aria fresca: da giovedì sera alle 21 in prima e seconda serata i miei f… - Lori_Ted : RT @adelestancati: Nom dirmi ti amo, strappami l'anima vivi all'attimo come un naufrago una boccata d'aria mentre l'acqua sale e affonda o… -