Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte dei Francesco Vitale studio del giorno in cui la Russia chiuse per manutenzione gasdotto Nord stream alimentando.it morirò Play sulle forniture di gas Mosca ridotto di un terzo le forniture l’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni a 21 milioni di metri cubi lo rileva una nota dell’ Eni il prezzo del gas intanto assegno netto calo in Europa grazie alla decisione del camera di permettere la consegna di una turbina che dovrebbe far riprendere le forniture lager ad Amsterdam le quotazioni sono arrivati a perdere fino al 12% per poi assestarsi a 163 ore a megawattora con un meno 7 % un missile Russo ha colpito nelle prime ore di oggi lunedì residenziale di 6 piani nella città di kharkiv nell’ucraina orientale distruggendo ...