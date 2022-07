Ultime Notizie – Decreto Aiuti, M5S non vota: "Intervenire ora su superbonus" (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre Intervenire immediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento”. Così il capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl Aiuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sulci aspettavamo di più, occorreimmediatamente, senza se e senza ma”, mentre c’è stata “mancata discussione”. “Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia” di giovedì scorso, “annuncio che il M5S non parteciperà allazione finale sul provvedimento”. Così il capogruppo M5S Davide Crippa in Aula alla Camera nella dichiarazione di voto al dl. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

