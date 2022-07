Terremoto | due scosse nel giro di pochi secondi | paura tra i residenti

Pubblicità

zazoomblog : Terremoto in Italia due scosse ravvicinate: dove è successo - #Terremoto #Italia #scosse - infoitinterno : Due scosse di terremoto a pochi secondi di distanza. L'epicentro a Motta S. Anastasia, la più forte di 3.2 - infoitinterno : Terremoto, due scosse in pochi secondi nel catanese - infoitinterno : Terremoto a Catania, due scosse vicino l'Etna: la più forte di magnitudo 3.2, avvertito anche in Calabria - LAPECORANERA9 : RT @Ucrainarussia: ??Nella notte due scosse di #terremoto di magnitudo 6.0 e 6.2 sono avvenute nel sud dell'#Iran, avvertite anche negli Emi… -

...la sovranità del dato I dati non devono uscire dai confini nazionali Tre sono meglio diLa ... che si tratti di un incendio, di un'inondazione, di uno di un evento meteorologico estremo. ...... senza dimenticare l'evento più tragico, il devastantein Campania e Basilicata. No, ... In Spagna a giugno ci arriva tra tante polemiche e con un Rossi rientrato in campo dopoanni di ...Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata in Sicilia nelle vicinanze dell'Etna, non si segnalano feriti o danni.Due scosse di terremoto nel Catanese, nei pressi dell'Etna, sono state avvertite fino addirittura alla Calabria: gente in strada, la situazione ...