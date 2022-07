Sta meglio il padre del bimbo morto in vacanza a Sharm. Mercoledì nuova autopsia sul piccolo (Di lunedì 11 luglio 2022) Antonio Mirabile potrebbe essere dimesso già Mercoledì. È quanto riferito dall’ospedale Policlinico di Palermo, dove l’uomo di 46 anni è ricoverato dopo essere tornato da Sharm El Sheikh accusando sintomi da intossicazione alimentare. La moglie, Rosalia Manosperti, è già stata dimessa nella serata dell’8 luglio e la sua gravidanza procede regolarmente. I medici restano cauti, ma se il quadro clinico di Mirabile dovesse continuare a migliorare come fatto nelle ultime 48 ore, potrebbe uscire presto. Probabilmente lo stesso giorno, in cui verrà eseguita la seconda autopsia sul copro di suo figlio Andrea. La prima era stata eseguita in Egitto dove il bambino di 6 anni è morto in meno di due giorni dopo aver accusato sintomi come vomito. I legali dello studio Giambrone, che stanno seguendo la famiglia Mirabile, hanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Antonio Mirabile potrebbe essere dimesso già. È quanto riferito dall’ospedale Policlinico di Palermo, dove l’uomo di 46 anni è ricoverato dopo essere tornato daEl Sheikh accusando sintomi da intossicazione alimentare. La moglie, Rosalia Manosperti, è già stata dimessa nella serata dell’8 luglio e la sua gravidanza procede regolarmente. I medici restano cauti, ma se il quadro clinico di Mirabile dovesse continuare a migliorare come fatto nelle ultime 48 ore, potrebbe uscire presto. Probabilmente lo stesso giorno, in cui verrà eseguita la secondasul copro di suo figlio Andrea. La prima era stata eseguita in Egitto dove il bambino di 6 anni èin meno di due giorni dopo aver accusato sintomi come vomito. I legali dello studio Giambrone, che stanno seguendo la famiglia Mirabile, hanno ...

