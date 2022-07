Sanremo 2023, Amadeus vuole Britney Spears e Lady Gaga come super ospiti: “Trattative in corso” (Di lunedì 11 luglio 2022) Emergono le prime indiscrezioni in merito al Festival Di Sanremo. Nonostante la settantatreesima edizione avrà luogo il prossimo anno, Amadeus è già al lavoro per portare sul palco un ospite internazionale. come rivelato da Coming soon, il conduttore avrebbe messo gli occhi su Britney Spears: Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Non solo. Il sito rivela altri dettagli, tra cui l’indecisione di Amadeus sulla scelta dell’ospite: Innanzitutto sembra che i manager di BritneySpears siano già stati contattati e che quindi la trattativa sia in corso. Inoltre ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 luglio 2022) Emergono le prime indiscrezioni in merito al Festival Di. Nonostante la settantatreesima edizione avrà luogo il prossimo anno,è già al lavoro per portare sul palco un ospite internazionale.rivelato da Coming soon, il conduttore avrebbe messo gli occhi su: Il personaggio celeberrimo cheavrebbe puntato è nientemeno che, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Non solo. Il sito rivela altri dettagli, tra cui l’indecisione disulla scelta dell’ospite: Innanzitutto sembra che i manager disiano già stati contattati e che quindi la trattativa sia in. Inoltre ...

