Salernitana: Bogdan verso la Ternana, tutto definito tra le parti (Di lunedì 11 luglio 2022) La Salernitana accelera per un'uscita. Il club campano ha praticamente definito il passaggio del difensore Luka Bogdan alla Ternana. Il... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Laaccelera per un'uscita. Il club campano ha praticamenteil passaggio del difensore Lukaalla. Il...

Pubblicità

Sal_FuoriSede : ?? #Bogdan-#ternana: affare fatto! Il difensore lascerà a giorni il ritiro. Andrà in prestito con obbligo di riscatt… - federico_circhi : Calciomercato @OfficialUSS1919 , Bogdan in uscita: trovato l’accordo con la Ternana - sportli26181512 : Bogdan verso la Ternana, il club umbro cerca l'accordo col difensore: La Salernitana prova ad accelerare per un'usc… - MkpoikankeUmoh : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Ternana in chiusura per #Spalluto della #Fiorentina e per #Bogdan dalla #Salernitana https://t.co… - SalernoSport24 : ??? Bogdan verso la Ternana ritrova due ex granata Si sfoltisce la rosa della Salernitana ??? Leggi l'articolo su Sal… -