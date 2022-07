Pubblicità

fisco24_info : Saipem: conclusa offerta per aumento, sottoscritto 70%: Operazione per rafforzamento capitale da 2 miliardi è garan… -

Agenzia ANSA

Si èl'offerta in opzione dell'aumento di capitale di, con circa il 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a 1,39 miliardi. Lo rende noto un comunicato della ...... organizzata dall'ambasciata d'Italia a Lusaka, si èieri sera la missione in Africa del ...ruolo di primo piano per quanto concerne i grandi progetti nel settore energetico è svolto da... Saipem: conclusa offerta per aumento, sottoscritto 70% Si è conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Saipem, con circa il 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a 1,39 miliardi. (ANSA) ...Si è conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale di Saipem +8,05% , con circa il 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a 1,39 miliardi. Lo rende noto un com ...