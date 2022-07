Roma, Dybala ora è più vicino (Di lunedì 11 luglio 2022) La Roma non ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l'obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo Dybala, scrive... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Lanon ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l'obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo, scrive...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - capuanogio : Nelle prossime ore #Dybala farà il punto della situazione con il suo agente #Antun. #Inter e #Roma restano in pole,… - cmdotcom : #Zaha e #Dybala ma non solo: i piani della #AsRoma per il dopo #Zaniolo - LavariniMatteo : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi, lunedì #11luglio: 'Principe rosso', 'Dybala, è Inter-Roma', 'De Ligt sblocca Zani… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS: 'Dybala, è Inter-Roma' -