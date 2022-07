Oroscopo Branko di Lunedì 11 Luglio 2022: Leone risoluto (Di lunedì 11 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 11 2022 Ariete In questa giornata sarete molto intuitivi, oltre ad essere molto attivi e dinamici. Toro Sul lavoro avete un periodo molto impegnativo, si consiglia però, di trovare del tempo anche per voi stessi. Gemelli In questo momento siete molto concentrati sul lavoro e su di un nuovo progetto che state avviando. Cancro Muovetevi con cautela sul lavoro, ci sono molte incomprensioni con i colleghi, evitate perciò di dare adito a polemiche. Leone In questo momento siete pieni di forza ed energia e la vostra risolutezza sul lavoro porterà successo e guadagno. Vergine Oggi dovrete concentrarvi sui sentimenti e liberare la mente dai pensieri e dalle preoccupazioni professionali. Bilancia Oggi dovrete porre molta ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) L’diper oggi,11Ariete In questa giornata sarete molto intuitivi, oltre ad essere molto attivi e dinamici. Toro Sul lavoro avete un periodo molto impegnativo, si consiglia però, di trovare del tempo anche per voi stessi. Gemelli In questo momento siete molto concentrati sul lavoro e su di un nuovo progetto che state avviando. Cancro Muovetevi con cautela sul lavoro, ci sono molte incomprensioni con i colleghi, evitate perciò di dare adito a polemiche.In questo momento siete pieni di forza ed energia e la vostra risolutezza sul lavoro porterà successo e guadagno. Vergine Oggi dovrete concentrarvi sui sentimenti e liberare la mente dai pensieri e dalle preoccupazioni professionali. Bilancia Oggi dovrete porre molta ...

