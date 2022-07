Musetti-Djere in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Laslo Djere nel primo turno del torneo Atp 250 di Bastad 2022 (terra). Subito una partita molto complicata per il carrarino contro uno specialista della superficie come il serbo. Quest’ultimo, inoltre, è in vantaggio per 4-1 nei precedenti (3-0 il bilancio sul rosso). L’azzurro è chiamato a dare immediatamente una risposta dopo la deludente parentesi su erba, in cui ha raccolto zero vittorie su tre eventi disputati. Anche il suo avversario non è in grande fiducia. Tralasciando la semifinale ottenuta a Marrakech non ha messo a referto altri risultati altisonanti. Musetti partirà leggermente sfavorito ma non battuto. Lo confermano anche le quote dei bookmakers, che non individuano con certezza un potenziale vincitore. In caso di successo, per Lorenzo ci sarebbe uno ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Lorenzose la vedrà contro Laslonel primo turno del torneo Atp 250 di(terra). Subito una partita molto complicata per il carrarino contro uno specialista della superficie come il serbo. Quest’ultimo, inoltre, è in vantaggio per 4-1 nei precedenti (3-0 il bilancio sul rosso). L’azzurro è chiamato a dare immediatamente una risposta dopo la deludente parentesi su erba, in cui ha raccolto zero vittorie su tre eventi disputati. Anche il suo avversario non è in grande fiducia. Tralasciando la semifinale ottenuta a Marrakech non ha messo a referto altri risultati altisonanti.partirà leggermente sfavorito ma non battuto. Lo confermano anche le quote dei bookmakers, che non individuano con certezza un potenziale vincitore. In caso di successo, per Lorenzo ci sarebbe uno ...

