Monza, Pessina: '120 anni per arrivare in A, non ci metteremo 12 mesi per tornare in B' (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, ha parlato a Sport Mediaset: “Sappiamo di dover fare un qualcosa di importante pe... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo, centrocampista e capitano del, ha parlato a Sport Mediaset: “Sappiamo di dover fare un qualcosa di importante pe...

Pubblicità

Atalanta_BC : Matteo #Pessina al @ACMonza a titolo temporaneo. In bocca al lupo, Matteo! ?? Matteo Pessina to Monza on loan. Good… - marcoconterio : ?? ? ?? Altro colpo per un #Monza scatenato. Preso Matteo Pessina dall'#Atalanta. Prestito xon diritto che può divent… - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | È fatta per Matteo #Pessina dall’@Atalanta_BC - sportli26181512 : Monza, Pessina: '120 anni per arrivare in A, non ci metteremo 12 mesi per tornare in B': Matteo Pessina, centrocamp… - tuttoatalanta : Monza, Pessina: 'Sono serviti 110 anni per la Serie A, non ci metteremo 12 mesi per tornare in B'… -