Milan, Adli e la sua associazione: “Aiuto i ragazzi in difficoltà” (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine Adli, nuovo acquisto del Milan, si è presentato alla stampa e ai tifosi in conferenza. Queste le parole sulla sua associazione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Yacine, nuovo acquisto del, si è presentato alla stampa e ai tifosi in conferenza. Queste le parole sulla sua

Pubblicità

acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - AntoVitiello : Yacine #Adli si presenta: 'Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Son… - AntoVitiello : #Adli a #Milan TV: 'Orgoglioso di essere in uno dei club più importanti al mondo, una squadra mitica. #Bennacer è u… - xyz21271663 : #Pellegatti fuoriclasse. Conferenza stampa di presentazione di Yacine #Adli #Milan @acmilan P.s. Parla già italiano… - Kdc1987Kdc : RT @triolo_daniele: Ascolti le conferenze di #Origi e #Adli e capisci i criteri di selezione degli acquisti di #Maldini e #Massara: prima i… -