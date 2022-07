Matt Damon | Credo che il mio cameo in Thor | Ragnarok sia stato esilarante

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha recentemente ammesso che, a suo modo di vedere, il suoinoltre che estremamente facile da girare. Durante una recente intervistaha rivelato che, dopo il suoa sorpresa indi Taika Waititi, ha pensato che il suo ruolo fosse semplicementee che, inizialmente, era stata l'idea di recitare in qualcosa di "leggero" ad attrarlo. Prima dell'uscita di, giravano delle voci secondo cui la star di The Departed - Il bene e il male era riuscita ad ottenere un ruolo e i fan non sono rimasti affatto delusi dalla performance e dal senso dell'umorismo di ...

Waititi ha il merito di aggiornare gli spettatori con numerosi riassunti, di solito per bocca dell amabile Korg, o attraverso meta - rappresentazioni teatrali con. Questi espedienti però ...La sequenza è quella in cuie Luke Hemsworth propongono a Valchiria l'idea per un'altra rappresentazione teatrale: T hor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022 . Trovate tutte le ... Matt Damon, una carriera in costante ascesa Matt Damon ha recentemente ammesso che, a suo modo di vedere, il suo cameo in Thor: Ragnarok è stato esilarante oltre che estremamente facile da girare. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 11/07/2022 ...Matt Damon è un attore, sceneggiatore e produttore statunitense. Dotato di grande versatilità, ha prestato il suo volto a numerosi personaggi nei generi cinematografici più disparati: dalla commedia a ...