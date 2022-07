LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Duccio Marsili in semifinale nel giro dello speed skating. A breve le eliminatorie di canoa maratona (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 canoa maratona – Cecilia Chiesa è inserita nella prima delle due batterie. Dieci le atlete al via, con lei Barrios (ESP), Watanabe (JPN), Csikos (HUN), Silva (CHI), Milova (CZE), Gomes (POR), Colleuque (ARG), Rees-Clark (GBR), e Mostovenko (UKR). 15:40 Ora i pattinatori vanno in pausa, dato che i quarti di finale sono stati cancellati a causa dell’esiguo numero di partecipanti. In corso solamente il primo round di paracadutismo, con i risultati che arriveranno al termine della prova. Alle 16.00 spazio allo short distance della canoa maratona con la nostra Cecilia Chiesa ai nastri di partenza. 15:38 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Marsili tornerà a gareggiare alle 17.58 nella prima semifinale. Affronterà Ricardo ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:45– Cecilia Chiesa è inserita nella prima delle due batterie. Dieci le atlete al via, con lei Barrios (ESP), Watanabe (JPN), Csikos (HUN), Silva (CHI), Milova (CZE), Gomes (POR), Colleuque (ARG), Rees-Clark (GBR), e Mostovenko (UKR). 15:40 Ora i pattinatori vanno in pausa, dato che i quarti di finale sono stati cancellati a causa dell’esiguo numero di partecipanti. In corso solamente il primo round di paracadutismo, con i risultati che arriveranno al termine della prova. Alle 16.00 spazio allo short distance dellacon la nostra Cecilia Chiesa ai nastri di partenza. 15:38 PATTINAGGIO VELOCITA’ –tornerà a gareggiare alle 17.58 nella prima. Affronterà Ricardo ...

