Inps | “Oltre un lavoratore su cinque guadagna meno del Reddito di cittadinanza” E l’inflazione riduce ancora i salari

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo l’Istat anche l’fotografa la desolante condizione delle retribuzioni italiane. Dai dati del Rapporto annuale presentato oggi dall’Istituto di previdenze emerge come il 23% dei lavoratori italiani guadagninodi quanto sarebbe loro assicurato daldi(780 euro al mese). La quota include lavoratori assunti con contratti part time. Si tratta nel complesso di circa 5 milioni di persone. Più in generale la retribuzione media lorda pro capite nel 2021 risulta pari a 24.097 euro, compresi i contributi a carico del dipendente, un valoreinferiore a quello del 2019 (-0,2%) . Per le donne la retribuzione è più bassa in media del 25% rispetto a quella degli uomini e paro a 20.415 euro. Se si considerano solo le occupazioni a tempo pieno e indeterminato il ...