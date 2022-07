Il Dl aiuti passa alla Camera, il M5S non vota Berlusconi: «Ora verifica di maggioranza» (Di lunedì 11 luglio 2022) «Occorre comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali» scrive il leader di Forza Italia. alla Camera passa il dl aiuto, assenti i Pentastellati Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) «Occorre comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali» scrive il leader di Forza Italia.il dl aiuto, assenti i Pentastellati

Pubblicità

sole24ore : ?? Dl aiuti, via libera dalla #Camera: testo passa al #Senato. #M5S non partecipa a voto. Il testo è stato approvato… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Via libera della Camera al dl Aiuti. Il testo, approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari, passa al Sen… - Agenpress : Dl aiuti. Ok della Camera. Ora passa al Senato. Il M5s non partecipa al voto, sms a tutti i deputati… - infoitinterno : Il dl aiuti passa senza i grillini che escono dall’aula, Berlusconi a Draghi: “Serve una verifica di maggiora… - Italia_Notizie : Il Dl aiuti passa alla Camera, il M5S non vota Berlusconi: «Ora verifica di maggioranza» -